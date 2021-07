Film, ktorý otca rozplakal

Nielen moji rodičia sú vystavení informačným skvostom ohľadom homosexuality. Populistickí politici, náboženskí prorodinní konzervatívci a hnedí nevzdelanci súťažia v pretekoch dezinformácií o tých, ktorých osudy zďaleka nepoznajú.

V dôsledku nielen tohto poprekrúcaného Kocúrkova ma chcel otec pôvodne poslať ku psychologičke, aby ma čarovným prútikom “vyliečila”. Mama mi zasa chcela “dohodiť” Katku Knechtovú. Vraj by sme sa k sebe hodili. To, čo povedia druhí ľudia bolo predsa vždy to najdôležitejšie na svete.

Nedávno sa k “olympionikom” pridal aj rytier Orbán z Maďarska, ktorý chce chrániť deti pred propagandou. Ako pán rytier vysvetlí záhadu, že homosexuáli vyrastajú v heterosexuálnych rodinách? Nie, nevychovala ma kukučka s bocianom ani dva slony, ale tradičný slovenský otec a slovenská matka. Keď som bol maloletý, dokonca ani Európska únia neexistovala. A zabudol už najmúdrejší vladár Orbán na šťavnaté bozky súdruhov z komunistického bloku?

Súdruh Brežnev, kto vás naviedol na takúto propagandu? (Zdroj: internet)

VEREJNO-PRÁVNE MÉDIÁ

Našťastie, sú aj legitímne zdroje ako britská stanica BBC, ktorá v dokumente objasnila, že vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia fungovali už oveľa skôr, než by si mnohí chceli pripustiť. Americký pár zozbieral 400 až 500 starých fotografií zobrazujúcich zakázané vzťahy medzi mužmi:

https://www.bbc.com/reel/playlist/through-the-lens?vpid=p08z30tt



Vo vyspelých krajinách robia osvetu ohľadom LGBTI komunity verejnoprávne médiá a hlavne v mesiacoch jún a júl ponúkajú rozhovory, dokumenty a filmy s tématikou, ktorá má verejnosti priblížiť život ľudí s inakosťou. Slovenská RTVS uspokojuje všetky možné menšiny, až na tú našu (ak áno, tak žalostne zriedkavo). Prečo je to tak? Zamieňajú si osvetu s pomysleným interpretovaním divákov ako propagandy? Aha, čiže ak som Slovák a pozriem si maďarský národnostný magazín, stane sa zo mňa Maďar?

Kde pokryvkáva verejno-právna televízia, tam aspoň kde-čo ponkúnu niektoré súkromné televízne stanice. Jedna práve tento týždeň uviedla film “Modlitby za Bobyho”.

Je to skutočný príbeh silne veriacej matky, ktorá nedokázala prijať odlišnú sexuálnu orientáciu svojho syna. Nepochopenie kvôli náboženstvu sa týka veľa slovenských gejov a film citlivo zobrazuje, aký tlak môže rodina, spoločnosť aj cirkev na jednotlivca vytvárať.

Film má vysoké hodnotenie aj na stránke medzinárodnej filmovej databázy.

Vybral som dve recenzie divákov:

Dostane sa k nim? Bolo by úžasné, keby si to ľudia, o ktorých je tento film, skutočne pozreli a pochopili, do akého pekla dostávajú svoje deti bez nejakého zvlášť dobrého dôvodu. Malo by to byť povinné sledovanie v každom kostole na tejto planéte. A je tu aj niekoľko ďalších evanjelických organizácií s čudnými predstavami o ľuďoch, ktoré by sa mohli niečo naučiť. Budem prekvapený, ak Sigourney Weaverová nezíska aspoň nomináciu na Emmy, najmä vzhľadom na jej dobre napísaný aj prednesený prejav pred mestskou radou. (Oajsong28)

Vynikajúci, dobre natočený film, pri ktorom vám vypadnú oči z jamôk. Celý film som výdatne plakala. Herecké obsadenie bolo úžasné. ..je to film, pri ktorom budete hlboko súcitiť so všetkými zúčastnenými postavami. Ja som sa naozaj cítila prepojená so všetkými postavami. Tento film poukazuje na hrôzy spôsobené náboženskými konzervatívcami a kritizuje argumenty proti homosexualite. (Jtsegal25)

Osveta a vzdelanie odborníkmi ohľadom LGBTI je dôležitá preto, lebo my vyrastáme v heterosexuálnych rodinách a nemáme vzory ani priestor na pochopenie svojej odlišnosti. Ak je niekto Černoch a vyrastá v černošskej rodine, aj keď je menšinou, má okolo seba vzory. Ak je niekto Rusín, je to podobné. Ale homosexuál v heterosexuálnej rodine - to je ako byť modrou veľrybou v oceáne. Široko-ďaleko nikto a na všetko si musíte prísť sám. Ste odkázaný túto vec pochopiť a vyriešiť si v sebe, čo je v čase dospievania už beztak štipľavý oriešok.

Mnohí ľudia si dostatočne neuvedomujú, aký dopad ich poznámky a odsúdenie na príslušníkov menšín majú. Film tieto okolnosti dobre vystihol a v niektorých okamihoch vyvolal veľký súcit a stotožnenie sa s prežívaním hrdinu aj ostatných postaváv. Mám syndróm suchých očí, takže tento film padol veľmi vhod. A aj keď môj otec je ako typický slovenský mačo a svoje pocity nedáva veľmi najavo, tento snímok ho rozplakal. Do klubu plačkov sa pridala aj mamina. Konečne lepšie pochopili, čo obnáša byť homosexuálom. Tento film nás zblížil.